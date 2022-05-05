В Краснодаре вдоль трамвайной линии по улице Московской хотят сделать зеленую зону

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Вдоль трамвайных путей по улице Московской в Краснодаре высадят деревья и кустарники

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале, что территорию вдоль трамвайных путей по улице Московской хотят озеленить, как на улице Ставропольской.

По словам мэра, в этом году начнут первый этап. Вдоль путей высадят деревья и кустарники. Муниципальный Центр озеленения и экологии уже разработал схему благоустройства территории.

Напомним, трамвай по улице Московской запустили 31 марта. Сейчас там идут отделочные работы в подземных пешеходных переходах. По данным мэрии, они закончены уже на 80%. Также там ремонтируют тротуары, проезжую часть и делают велодорожки.

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