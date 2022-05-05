На Кубани 5 мая прогнозируют дожди

В краевом гидрометцентре рассказали, что погода в ближайшие дни на Кубани останется дождливой и прохладной

По данным синоптиков, 5 мая в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°C, днем 14…19°C, в юго-восточных районах 10…15°C.

На Черноморском побережье погода будет аналогичной. На участке Джубга — Магри во второй половине дня ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, во второй половине дня на участке Анапа — Геленджик порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°C, днем 12…17°C.