На Кубани 5 мая прогнозируют дожди

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краевом гидрометцентре рассказали, что погода в ближайшие дни на Кубани останется дождливой и прохладной

По данным синоптиков, 5 мая в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°C, днем 14…19°C, в юго-восточных районах 10…15°C.

На Черноморском побережье погода будет аналогичной. На участке Джубга — Магри во второй половине дня ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, во второй половине дня на участке Анапа — Геленджик порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°C, днем 12…17°C.

В Краснодаре ожидается переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 9…11°C, днем 14…16°C.

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