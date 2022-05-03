«Летники» в Краснодаре будут работать круглый год и без ограничений по времени

Краснодарский край

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  • Кафе «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кафе «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кафе и рестораны заключают новые договоры на размещение «летников»

Как минимум 49 кафе и ресторанов откроют «летники» в Краснодаре. Еще четыре заявки сейчас рассматривают.

Сезон летних кафе в краевой столице стартовал 1 марта. При этом, если раньше договоры заключали на сезон — «летники» работали с марта по ноябрь — то теперь их продлят на три года. И обслуживать посетителей на улице можно будет не зависимо от времени года. С такой просьбой представители потребительской сферы обращались к главе города.

Сейчас мы занимаемся подготовкой проекта соответствующего постановления. Необходимо согласовать с другими структурными подразделениями администрации города, после чего он будет направлен на проверку в надзорные органы, — рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Елена Кочегарова.

В этом году договоров уже на 7 больше, чем к началу мая прошлого года. Всего схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодара предусмотрено 116 площадок для монтажа таких кафе.

Напомним, с 1 мая на Кубани отменили режим повышенной готовности. Кафе, рестораны и другие организации общественного питания больше не ограничены во времени работы.

Общепит Рестораны

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