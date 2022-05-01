В праздничную неделю Краснодарский край ждут дожди и холодный ветер

Неделя 2-8 мая начинается с двух праздничных выходных, но насладиться весенними прогулками может быть нелегко: синоптики гидрометцентра обещают дожди как в Краснодаре, так и на побережьях края.

В понедельник 2 мая в Краснодаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, порывистый ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура поднимется с 8° С ночью до 13° С днем. Направление ветра преимущественно северо-восточное. Во вторник осадков не будет, а воздух потеплеет до 17° С. В среду станет еще теплее — 20° С, но вернется небольшой дождь, который усилится ночью. До конца недели лучше не забывать дома зонтик. Температура будет держаться на уровне 8-10° С ночью и 19° С днем.

2 мая в Краснодарском крае также ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Ночью и утром в Туапсинском районе и некоторых других пройдут сильные дожди с грозами, а в горах к осадкам добавится мокрый снег. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 5…10° С, днем 10…15° С; в горах ночью 3…8° С, днем 5…10° С. На Черноморском побережье северо-восточный ветер 6-11 м/с с порывами на участке Анапа — Геленджик 15-20 м/с. Ночью температура в пределах 9…14° С, днем 15…20° С. В Туапсинском районе прохладнее, до 16° С.

Сочи — один из немногих кубанских городов, где на этой неделе можно будет не только застать сухую погоду, но и увидеть солнце. Во вторник и среду небо прояснится и воздух нагреется до 17° С. В остальные дни и ночи со 2 по 7 мая в Сочи прогнозируют дожди.