В праздничную неделю Краснодарский край ждут дожди и холодный ветер
2-7 мая по всему Краснодарскому краю ожидаются дожди
Неделя 2-8 мая начинается с двух праздничных выходных, но насладиться весенними прогулками может быть нелегко: синоптики гидрометцентра обещают дожди как в Краснодаре, так и на побережьях края.
В понедельник 2 мая в Краснодаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, порывистый ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура поднимется с 8° С ночью до 13° С днем. Направление ветра преимущественно северо-восточное. Во вторник осадков не будет, а воздух потеплеет до 17° С. В среду станет еще теплее — 20° С, но вернется небольшой дождь, который усилится ночью. До конца недели лучше не забывать дома зонтик. Температура будет держаться на уровне 8-10° С ночью и 19° С днем.
2 мая в Краснодарском крае также ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Ночью и утром в Туапсинском районе и некоторых других пройдут сильные дожди с грозами, а в горах к осадкам добавится мокрый снег. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 5…10° С, днем 10…15° С; в горах ночью 3…8° С, днем 5…10° С. На Черноморском побережье северо-восточный ветер 6-11 м/с с порывами на участке Анапа — Геленджик 15-20 м/с. Ночью температура в пределах 9…14° С, днем 15…20° С. В Туапсинском районе прохладнее, до 16° С.
Сочи — один из немногих кубанских городов, где на этой неделе можно будет не только застать сухую погоду, но и увидеть солнце. Во вторник и среду небо прояснится и воздух нагреется до 17° С. В остальные дни и ночи со 2 по 7 мая в Сочи прогнозируют дожди.
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В Анапе температура поднимется с 16° С в начале недели до 19° С к субботе. Ветер, как и в Краснодаре, будет северо-восточным. Единственный день без дождя в прогнозе — вторник 3 мая. В четверг 5 мая дождь усилится, в остальные дни город ждут небольшие осадки.
Геленджику синоптики обещают целых два облачных дня без осадков: вторник 3 мая и пятницу 6 мая. При этом в городе будет прохладнее, в понедельник днем температура не превысит отметку 14° С, в среду и четверг — 16° С, во вторник и субботу поднимется до 17° С, а в пятницу до 18° С. У Туапсе похожий прогноз.
Горячему Ключу с погодой повезло еще меньше — осадки будут выпадать каждый день. По прогнозу ожидается лишь две тихих ночи 3-4 и 6-7 мая. Однако температура резко вырастет с 13° С в понедельник 2 мая до 20° С к среде. В остальные дни ожидается 18-19° С. В Новороссийске и Приморско-Ахтарске также ожидаются ежедневные небольшие дожди и температура от 15° С в понедельник до 16-18° С в другие дни.