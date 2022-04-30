В Краснодаре с Пушкинской картой можно бесплатно посетить культурные мероприятия на майские праздники

Рассказываем, какие культурные мероприятия можно бесплатно посетить по Пушкинской карте в Краснодаре на майские праздники

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Фелицына доступны выставки «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска», «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», «На рубежах государства Российского» и экскурсия по местам боевой славы.

С 1 по 3 мая в Музыкальном театре КТО «Премьера» пройдут концерты Биг-бенда Георгия Гараняна. Здесь же 4-6 мая покажут оперетту «Мистер Икс» и балет «Лебединое озеро», а 7-10 мая — праздничный концерт ансамбля «Криница», посвященный 77-летию Победы и караоке с оркестром «Споемте, друзья». В Краснодарском краевом театре кукол для детей подготовили спектакли «Мойдодыр» и «Бобик в гостях у Барбоса».

В Театре Защитника Отечества покажут постановки «Сын полка», «Ночные ведьмы», «Слон» и «Птица», «Как я съел собаку», «Вождь краснокожих», «Дорогая Елена Сергеевна», «Не бойся быть счастливым» и «Не покидай меня». В развлекательной программе филармонии имени Пономаренко по Пушкинской карте значатся балет «Айседора Дункан», концерты «Любовь сквозь года», «PROлюбовь», «Фронтовые дороги», «Салют героям» и «Музыка Великой Победы», представление для детей «Тайна сказочного королевства», программа «Бессмертный полк» от ансамбля «Казачья душа».

Кроме того, по Пушкинской карте в кинотеатрах можно посмотреть российские фильмы «Первый Оскар», «Бука. Мое любимое чудище», «Артек. Большое путешествие», «1941. Крылья над Берлином», «Команда мечты», «Семь пар нечистых», «Отчаянные дольщики», «ФиксиКИНО. Вселенная приключений», «Суворов. Великое путешествие», «Аманат» и «Маруся фореva!».

Подборку всех кинолент, которые стартовали в кинопрокате 28 апреля, можно посмотреть по ссылке.