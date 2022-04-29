В 11 городах России снова продлили бесполетный режим

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Росавиация объявила о продлении бесполетного режима в центральной и южной России

Напомним, запрет на полеты в 11 городов России действует с 24 февраля. С тех пор Росавиация продлевает бесполетный режим раз в неделю.

Временное ограничение на полеты продлили до 3:45 7 мая. Оно действует в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Открытыми остаются аэропорта в Минводах, Сочи, Волгограде и Ставрополе, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Напомним, аэропорт Сочи работает как временный хаб. Улететь оттуда можно в Турцию, Узбекистан, Армению, Египет, Израиль и Казахстан.

Аэропорты

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