На Кубани в конце недели испортится погода

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодарском крае днем 29 апреля ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°C, днем 18…23°C.

На Черноморском побережье 29 апреля небо также затянет тучами. Местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 11…16°C, на участке от Джубги до Магри 6…11°C, днем воздух прогреется до 18…23°C, на участке от Джубги до Магри 15…20°C.

В Краснодаре ожидается переменная облачность, сильных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 11…13°C, днем 20…22°C.