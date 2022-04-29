На Кубани в конце недели испортится погода

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Краснодарском крае ожидается облачность, местами пройдут дожди

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодарском крае днем 29 апреля ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°C, днем 18…23°C.

На Черноморском побережье 29 апреля небо также затянет тучами. Местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 11…16°C, на участке от Джубги до Магри 6…11°C, днем воздух прогреется до 18…23°C, на участке от Джубги до Магри 15…20°C.

В Краснодаре ожидается переменная облачность, сильных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 11…13°C, днем 20…22°C.

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