В Краснодаре 27 апреля воздух прогреется до 25°C

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре в среду ожидается теплая погода. Синоптики не прогнозируют дождей

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 27 апреля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 11…13°C., днем — 23…25°C.

По Краснодарскому краю сильных осадков не ожидается, возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°C, днем 21…26°C, на Азовском побережье 16…21°C.

Синоптики обещают, что теплая погода сохранится в регионе и 28 апреля.

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В Краснодаре 27 апреля воздух прогреется до 25°C
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