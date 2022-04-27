В Краснодаре 27 апреля воздух прогреется до 25°C

В Краснодаре в среду ожидается теплая погода. Синоптики не прогнозируют дождей

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 27 апреля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 11…13°C., днем — 23…25°C.

По Краснодарскому краю сильных осадков не ожидается, возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°C, днем 21…26°C, на Азовском побережье 16…21°C.

Синоптики обещают, что теплая погода сохранится в регионе и 28 апреля.