Последняя неделя апреля на Кубани начнется с солнечной и теплой погоды

В Краснодарском крае 25 апреля ожидается до 26 °С и солнце

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре утром 25 апреля 14 °С и солнечно. Днем температура воздуха прогреется до 25 °С, будет ясно. Ветер 3-7 м/с, ультрафиолетовый индекс равен 7. Напомним, такой уровень УФ-излучения означает, что необходимо пользоваться головными уборами, солнцезащитными очками и кремами.

По краю синоптики краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность без осадков. Утром местами туман. Ветер западный с порывами до 12 м/с. Температура воздуха прогреется до 21-26 °С. В Славянске-на-Кубани и Армавире 25 °С, в Крымске 23 °С, в Лабинске 26 °С.

На Черноморском побережье 18-23 °С. В Анапе и Сочи 18 °С, Новороссийске и Геленджике 17 °С. На Азовском побережье 17-22 °С. В Приморско-Ахтарске 23 °С, в Ейске 20 °С.