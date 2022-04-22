«Авито Работа» запустила сервис частых выплат. Воспользоваться смогут около 150 работодателей Краснодара

При подключении нового сервиса каждый сотрудник сможет получать фактически заработанные деньги в удобное для него время, не дожидаясь дня зарплаты или аванса. «Авито Работа» стала первой среди платформ по поиску работы и персонала, реализовавшей подобную опцию.

Работодатели могут подключить сервис в личном кабинете «Авито». После этого вакансии будут выделяться специальным значком «Частые выплаты». При этом организации не несут никаких издержек — сервис бесплатный, он легко интегрируется с любой учетной системой и не создает дополнительной нагрузки на бухгалтерию.

Сотрудники могут запросить зарплату личный кабинет на «Авито» и получить их на карту в любой момент, оплатив фиксированную комиссию. С помощью сервиса они получат свои фактически заработанные средства, а не возьмут кредит у компании. Для подключения необходимо заполнить заявление в бухгалтерии работодателя.

«Последние несколько лет рынка труда можно охарактеризовать периодом, когда сервисы и работодатели идут навстречу потребностям людей. Партнерство с командой «Деньги Вперед» даст возможность жителям нашей страны более гибко распоряжаться заработанными деньгами и формировать подушку финансовой безопасности. А компаниям — дополнительный инструмент в привлечении соискателей и снижении текучести. Уверен, что возможность получать заработанные средства в любой день станет привычкой уже в ближайшее время», — подчеркнул управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.

По данным «Авито Работы», в феврале 2022 года вакансии с ежедневными выплатами вошли в пять самых популярных запросов у соискателей в РФ, при этом 52% соискателей хотят получать зарплату чаще двух раз в месяц.

По данным внутреннего исследования «Деньги Вперед», возможность частых выплат повышает количество откликов от 2,5 до 9 раз по некоторым вакансиям и снижают затраты на найм персонала на 60%.