Аэропорт Сочи открыл два новых направления в Турцию

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

С 22 апреля из Сочи можно улететь в турецкие Бодрум и Даламан

Авиакомпания «Россия» с 22 апреля начала выполнять регулярные рейсы в турецкие города Бодрум и Даламан из Сочи. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю на авиалайнерах Sukhoi Superjet 100 на 87 человек.

Из Сочи в Бодрум самолеты будут летать во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 13:20 и 15:40. Возвращаются оттуда они в 16:40 и 18:30.

Рейсы из Сочи в Даламан будут в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Стоимость билетов до Бодрума около 11,5 тыс. рублей, в Даламан — 13,5 тыс. руб.

Как писали Юга.ру, с 24 февраля аэропорт Сочи работает, как временный хаб. Улететь оттуда можно в 19 зарубежных городов. А с 15 апреля впервые открылись рейсы в Ургенч (Узбекистан).

Аэропорты Сочи

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