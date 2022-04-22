Синоптики обещают солнечную погоду на выходных в Краснодарском крае

В конце рабочей недели ожидается дождь, но 23 и 24 апреля потеплеет до 23°C

На Черноморском побережье 22 апреля ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, днем на участке Анапа-Геленджик юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит +12°C … +17°C.

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодарском крае днем 22 апреля сильных осадков не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до 15°C …17°C.

В выходные дни в крае ожидается солнечная погода и преимущественно без осадков.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 22 апреля будет солнечно — до +14°C нем. 23 апреля ожидается ясная погода — до +20°C. 24 апреля утром будет пасмурно, к вечеру небо прояснится. Днем воздух прогреется до 23°C.