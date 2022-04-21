На Кубани 21 апреля потеплеет до 17°C, но в первой половине дня пройдут дожди

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 21 апреля в Краснодаре воздух прогреется до 17°C. К вечеру температура воздуха опустится до +9°C… +12°C, ночью — до +8°C. Во второй половине дня возможны небольшие осадки, местами с грозами. Вероятность осадков сохранится в ночные часы.

По данным краевого гидрометцентра, аналогичная погода ожидается на большей части Краснодарского края. Только дожди в регионе пройдут в первой половине дня. К вечеру сильных осадков не ожидается.

На побережье Черного моря местами возможны грозы. Днем воздух прогреется до +16°C.