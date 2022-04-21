На Кубани 21 апреля потеплеет до 17°C, но в первой половине дня пройдут дожди

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае сохранится пасмурная погода. Местами возможны дожди с грозами

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 21 апреля в Краснодаре воздух прогреется до 17°C. К вечеру температура воздуха опустится до +9°C… +12°C, ночью — до +8°C. Во второй половине дня возможны небольшие осадки, местами с грозами. Вероятность осадков сохранится в ночные часы.

По данным краевого гидрометцентра, аналогичная погода ожидается на большей части Краснодарского края. Только дожди в регионе пройдут в первой половине дня. К вечеру сильных осадков не ожидается.

На побережье Черного моря местами возможны грозы. Днем воздух прогреется до +16°C. 

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