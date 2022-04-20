На Кубани командир отделения ДПС получил от подчиненных 1 млн рублей взяток. А потом уголовный срок

В Староминском районе командир ДПС брал взятки со своих подчиненных за поблажки на службе

Из материалов суда известно, что командир отделения ДПС ОГИБДД ОМВД по Староминскому району Вячеслав Кимлач регулярно брал взятки от своих подчиненных за покровительство и попустительство по службе.

С апреля 2019 года по октябрь 2020 года он получил 1 млн 84 тыс. рублей. Деньги отдавали ему лично или переводили на карты знакомых. В итоге на Кимлача завели уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере).

В объединенной пресс-службе судов Кубани 20 апреля сообщили, что суд назначил бывшему полицейскому три года колонии общего режима и еще на три года лишил права занимать должности на государственной службе. Подсудимый свою вину признал частично.

Это не первый подобный случай на Кубани. Ранее Юга.ру писали, что в Кореновском районе командир взвода ДПС ГИБДД заставлял подчиненных отдавать ему по 3 тыс. рублей с зарплаты. Процесс передачи взяток он назвал «операция 900». А другой краснодарский инспектор ДПС брал взятки со своего коллеги. Это была плата, чтобы мужчину не привлекли к дисциплинарной ответственности.