В Краснодаре восстановили прежний маршрут автобуса № 189А

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

С 20 апреля возобновилось движение автобусов № 189А по улице 1-й Сторожевой в хуторе Ленина

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 20 апреля на прежний маршрут в хуторе Ленина возвращаются автобусы № 189А. Движение автобусов № 189А будет организовано по улицам Вольной, 1-ой Сторожевой, Раздольной, Наримановской, Бригадной, Курганной, Молодежной, Огородной, Тупиковой, Наримановской.

По резервной схеме транспорт там ходил по улице Уманской из-за ремонта на 1-й Сторожевой. На участке от Вольной до Раздольной там починили дорогу и тротуары. В мэрии сообщили, что там также сделали новые остановочные пункты.

Красным цветом указаны изменения маршрута:

  • © Скриншот с сайта 2gis.ru
    © Скриншот с сайта 2gis.ru

Ранее Юга.ру писали, что стоимость проезда в краснодарском общественном транспорте могут поднять уже в апреле — до 35 рублей. 29 марта в администрации Краснодара сообщили, что перед повышением стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте прокуратура проверит обоснованность этого решения.

Краснодар Общественный транспорт

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