В Краснодаре восстановили прежний маршрут автобуса № 189А

С 20 апреля возобновилось движение автобусов № 189А по улице 1-й Сторожевой в хуторе Ленина

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 20 апреля на прежний маршрут в хуторе Ленина возвращаются автобусы № 189А. Движение автобусов № 189А будет организовано по улицам Вольной, 1-ой Сторожевой, Раздольной, Наримановской, Бригадной, Курганной, Молодежной, Огородной, Тупиковой, Наримановской.

По резервной схеме транспорт там ходил по улице Уманской из-за ремонта на 1-й Сторожевой. На участке от Вольной до Раздольной там починили дорогу и тротуары. В мэрии сообщили, что там также сделали новые остановочные пункты.