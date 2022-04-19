В Краснодаре построят новый участок ливневки. Из-за этого изменится схема движения транспорта
На улице Коммунаров в Краснодаре ограничат движение транспорта из-за строительства ливневки
В Краснодаре на улице Коммунаров вблизи домов № 278 и № 280 построят около 19 метров ливневой канализации. Из-за этого с 18 апреля по 7 мая там изменится схема дорожного движения.
На участке в ночное время для проезда будут поочередно закрывать по одной полосе проезжей части улицы Коммунаров, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на трассе М-4 «Дон» около Краснодарского водохранилища изменилась схема движения из-за ремонта деформационных швов. Работы там будут идти до 1 мая.
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