В Краснодаре построят новый участок ливневки. Из-за этого изменится схема движения транспорта

В Краснодаре на улице Коммунаров вблизи домов № 278 и № 280 построят около 19 метров ливневой канализации. Из-за этого с 18 апреля по 7 мая там изменится схема дорожного движения.

На участке в ночное время для проезда будут поочередно закрывать по одной полосе проезжей части улицы Коммунаров, сообщили в пресс-службе мэрии города.