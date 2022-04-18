В Сочи хотят сделать сеть канатных дорог между курортами. Но пока это только планы

Сеть канатных дорог между горнолыжными курортами Сочи планируют запустить к 2025 году

«В настоящее время проблему составляет недостаточность транспортного сообщения и пешей логистики. Важно ускорить создание соответствующей инфраструктуры, чтобы гостям было комфортно перемещаться на наших горнолыжных курортах, а также обеспечить доступность тарифов на услуги и безопасность пребывания туристов, особенно если речь идет о детях. Считаю, что единый ски-пасс на всей территории горного кластера Сочи должен быть увязан с перспективными планами развития», — сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

18 апреля на сайте Правительства РФ опубликовали пресс-релиз, в котором говорится о развитии транспортной и пешей доступности курортов в Сочи и внедрении единого ски-пасса в горном кластере.

По словам Чернышенко, к этой системе должен подключиться создаваемый за «Розой Хутор» курорт «Долина Васта».

«Долину Васта» планируют построить в 2029 году. Курорт предназначен для оздоровительного, горнолыжного и экотуризма. Он разместится на территории 3,8 тыс. га. На курорте планируют построить 13 км канатных дорог и 80 км горнолыжных трасс. В транспортную и инженерную инфраструктуру планируют инвестировать 30 млрд рублей.

Для улучшения транспортной логистики между курортами планируют построить сеть канатных дорог, на которую будет распространяться единый ски-пасс. Запуск намечен на 2025 год. Также разрабатывается проект единой пешеходной зоны между тремя курортами, железнодорожным вокзалом и поселком Красная Поляна.

Сама система единого ски-пасса как билета действует на зимних курортах Сочи уже несколько лет. Его обладатели могут перемещаться между нижними станциями канатных дорог на бесплатном автобусе.

По словам генерального директора НАО «Красная Поляна» Андрея Круковского, большой популярностью этот ски-пасс не пользуется, так как «технологически курорты между собой не соединены», а для перемещения между курортами «гости пользуются автобусами или такси».

Соглашения по развитии транспортной логистики планируется заключить с ключевыми инвесторами курортов на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи в 2023 году хотят начать стройку канатной дороги на гору Ахун. Об этой дороге говорят с 1930-х годов.