Начало рабочей недели на Кубани будет теплым и солнечным, но местами пройдут дожди

На Кубани 18 апреля температура воздуха прогреется до 28 °С

В Краснодаре 18 апреля, по данным сервиса «Яндекс.Погода», днем температура воздуха поднимется до 25 °С. Будет облачно, без осадков. Индекс ультрафиолетового излучения будет равен 6. Это значит, что нужно надевать головные уборы, солнцезащитные очки и использовать солнцезащитный крем.

Индекс 1–2 — это безопасный уровень излучения, 8 и более — представляет большую опасность. Максимальная планка шкалы оценки индекса — 12. Уровень излучения зависит от толщины воздуха, через который проходят солнечные лучи. Он выше в полуденные часы и ниже утром и вечером, минимален во время сразу после восхода и непосредственно перед закатом.