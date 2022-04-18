Начало рабочей недели на Кубани будет теплым и солнечным, но местами пройдут дожди
На Кубани 18 апреля температура воздуха прогреется до 28 °С
В Краснодаре 18 апреля, по данным сервиса «Яндекс.Погода», днем температура воздуха поднимется до 25 °С. Будет облачно, без осадков. Индекс ультрафиолетового излучения будет равен 6. Это значит, что нужно надевать головные уборы, солнцезащитные очки и использовать солнцезащитный крем.
Индекс 1–2 — это безопасный уровень излучения, 8 и более — представляет большую опасность. Максимальная планка шкалы оценки индекса — 12. Уровень излучения зависит от толщины воздуха, через который проходят солнечные лучи. Он выше в полуденные часы и ниже утром и вечером, минимален во время сразу после восхода и непосредственно перед закатом.
По краю синоптики краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха поднимется до 25-28 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность. Утром преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит 18-23 °С. На Азовском побережье будет 16-21 °С.