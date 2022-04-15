Фонд Ильи Варламова отреставрировал в Краснодаре дверь дома купца Цирульникова

Сам дом построили в XIX веке. Фонд «Внимание», учрежденный фондом «Городские Проекты» Ильи Варламова и Максима Каца, отреставрировал дверь в старинном особняке в историческом центре Краснодара

«Дом купца М.Д. Цирульникова — владельца колбасной паровой фабрики» построен в конце XIX века. Он расположен на улице Карасунская, 91, лит. Б. Он включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

15 апреля телеграм-канал «Туподар» опубликовал пост о том, что фонд «Внимание» завершил реставрацию деревянных дверей в старинном особняке Цирульникова.

На сайте фонда сообщается, что для реставрации дверей волонтеры собрали 148 тыс. 500 рублей, еще 100 тыс. рублей активисты собрали краудфандингом на стриме дизайнера Артемия Лебедева. Также координаторы «Том Сойер Феста» собрали около 10 тыс. рублей в качестве пожертвований от местных жителей.

Реставрацию проводили при участии жителей дома, архитектора, реставратора, волонтеров «Том Сойер Феста», волонтеров «Наследия», краеведов и историков. Информацию о первоначальном облике и расцветке дверей искали в архивах.

Волонтеры занимались поисками архивной информации о доме Цырульникова и работали с фурнитурой. Кроме того, добровольцы очищали створки от слоев масляной краски. Сами двери (они выполнены из хвойных пород) изначально были покрыты краской, а не лаком. По словам активистов фонда, это не совсем характерно для Краснодара. Лак быстро разрушается из-за местного климата. Столярные и реставрационные работы выполняли специалисты. Они делали заплатки и подклейки, ремонтировали дверную коробку, монтировали восстановленные створки, фрамуги и фурнитуру.