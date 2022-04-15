Власти Краснодара решили выключить отопление в домах 18 апреля
Отопительный сезон в Краснодаре завершится 18 апреля. Ранее планировалось прекратить подачу тепла 15 апреля
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что отопительный сезон завершится 18 апреля, такое постановление подписал мэр города Андрей Алексеенко.
«Поскольку неделя оказалась дождливой и ветреной, отключение тепла перенесли с 15 на 18 апреля. По прогнозам синоптиков, столбики термометров к концу месяца превысят отметку в 25 градусов выше нуля», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отопительный сезон в Краснодаре начался 5 октября 2021 года. По мнению чиновников, он прошел без серьезных сбоев.
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Ранее Юга.ру писали, что 17 октября бывший исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Наумов поручил, чтобы до 20 октября включили все котельные и отопительные пункты. Однако спустя месяц после начала отопительного сезона в шести многоэтажках Краснодара по-прежнему не было тепла.
Потом в городе случилось несколько коммунальных аварий. Одна из них оставила без тепла 17 тыс. человек, другая — 35 тыс. человек. В феврале 2022 года жители Краснодара получили огромные счета за отопление — на десятки тысяч рублей. Затем поставщик отопления объяснил, почему так случилось.