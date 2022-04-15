Власти Краснодара решили выключить отопление в домах 18 апреля

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что отопительный сезон завершится 18 апреля, такое постановление подписал мэр города Андрей Алексеенко.

«Поскольку неделя оказалась дождливой и ветреной, отключение тепла перенесли с 15 на 18 апреля. По прогнозам синоптиков, столбики термометров к концу месяца превысят отметку в 25 градусов выше нуля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отопительный сезон в Краснодаре начался 5 октября 2021 года. По мнению чиновников, он прошел без серьезных сбоев.