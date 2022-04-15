Из Сочи начали летать самолеты в еще один город Узбекистана

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

С 15 апреля из Сочи можно улететь в Ургенч

Авиакомпания «Россия» с 15 апреля впервые начала выполнять регулярные полеты из Сочи в Ургенч (Узбекистан). Ранее из города-курорта можно было улететь в Ташкент, Самарканд, Фергану и Бухару, сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Рейсы в Ургенч будут выполняться два раза в неделю по пятницам и воскресеньям на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 87 человек. В пятницу из Сочи рейс будет вылетать в 17:20, а по воскресеньям в 18:50. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Из Ургенча самолеты будут вылетать по пятницам в 23:15 и по понедельникам в 00:35.

Напомним, сейчас из Сочи можно улететь в 17 зарубежных городов. Рейсы выполняют в в Турцию, Армению, Египет, Израиль, Казахстан и Узбекистан.

Аэропорты Сочи

Новости

В Краснодаре началось голосование за сквер для благоустройства в 2023 году
В Краснодаре открылась выставка работ в жанре ню
Из Сочи начали летать самолеты в еще один город Узбекистана
С 15 апреля на Кубани начнет улучшаться погода. Синоптики обещают теплые выходные
В Краснодаре экоактивисты приглашают на уборку пустыря в Карасунском округе
Два новых IT-продукта «Ростелекома» внесли в реестр отечественного ПО

Лента новостей

«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
13 апреля, 13:17
«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
Родные краснодарцев с аутизмом озвучили дискуссию о ПНИ
Едете в горы Сочи весной?
13 апреля, 08:35 Партнерский
Едете в горы Сочи весной?
Рассказываем, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер
Кофе, библиотека и умные камеры
13 апреля, 13:31 Партнерский
Кофе, библиотека и умные камеры
Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

Реклама на сайте