Из Сочи начали летать самолеты в еще один город Узбекистана

Авиакомпания «Россия» с 15 апреля впервые начала выполнять регулярные полеты из Сочи в Ургенч (Узбекистан). Ранее из города-курорта можно было улететь в Ташкент, Самарканд, Фергану и Бухару, сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Рейсы в Ургенч будут выполняться два раза в неделю по пятницам и воскресеньям на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 87 человек. В пятницу из Сочи рейс будет вылетать в 17:20, а по воскресеньям в 18:50. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Из Ургенча самолеты будут вылетать по пятницам в 23:15 и по понедельникам в 00:35.

Напомним, сейчас из Сочи можно улететь в 17 зарубежных городов. Рейсы выполняют в в Турцию, Армению, Египет, Израиль, Казахстан и Узбекистан.