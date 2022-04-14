В Краснодаре эко-активисты приглашают на уборку пустыря в Карасунском округе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

16 апреля на улице Дмитрия Благоева пройдет субботник. Там собираются навести порядок на пустыре у ЖК «Грин Парк»

Активисты «Чистой среды» приглашают жителей Краснодара присоединиться к субботнику на территории пустыря на улице Дмитрия Благоева. Точный адрес сбора доступен по ссылке.

  • © Скриншот с сайта yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта yandex.ru/maps

Субботник пройдет 16 апреля и начнется в 10:00.

«Выдадим перчатки и мешки для мусора, угостим чаем с печеньем и сделаем доброе дело вместе», — говорится в сообщении активистов «Чистой среды». 

Ранее Юга.ру писали, что в прошлый раз субботник проходил на Киргизских плавнях в микрорайоне Гидростроителей 9 апреля. 28 волонтеров собрали 102 мешка с мусором, 5 мешков со стеклом и 7 мешков с пэт-бутылками.

Краснодар Субботник Экология

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