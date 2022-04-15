С 15 апреля на Кубани начнет улучшаться погода. Синоптики обещают теплые выходные

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики обещают, что с 15 апреля в Краснодарском крае начнет ослабевать ветер. К выходным погода наладится

По данным краевого гидрометцентра, в пятницу на фоне повышенного атмосферного давления ожидается улучшение погоды, но местами еще сохранятся дожди и ветер. Ночью и утром по-прежнему вероятны заморозки.

К вечеру пятницы осадки утихнут и днем в субботу, 16 апреля, в крае практически полностью прекратятся дожди, а при южном направлении порывы ветра ослабнут до 12-14 м/с. На выходных температура воздуха в ночные часы по краю составит 3... 8°С тепла, местами возможны заморозки.

Температура воздуха продолжит повышаться 16 и 17 апреля. В субботу воздух по краю прогреется до 18°С, в воскресенье — до 23°С.

В Краснодаре, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в пятницу сохранится пасмурная погода, днем воздух прогреется до 14°С тепла. В субботу и воскресенье синоптики обещают солнечную погоду — до 18°С и 22°С тепла соответственно.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре 14 апреля сильный ветер повалил рекламный щит на человека.

Краснодар Погода

Новости

С 15 апреля на Кубани начнет улучшаться погода. Синоптики обещают теплые выходные
В Краснодаре эко-активисты приглашают на уборку пустыря в Карасунском округе
Два новых IT-продукта «Ростелекома» внесли в реестр отечественного ПО
Власти Краснодара хотят сделать летние кафе в городе круглогодичными
На Кубани и в Адыгее без электричества остались 80 тыс. человек
В Краснодаре открылась выставка «Бумажная крепость»

Лента новостей

«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
13 апреля, 13:17
«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
Родные краснодарцев с аутизмом озвучили дискуссию о ПНИ
Едете в горы Сочи весной?
13 апреля, 08:35 Партнерский
Едете в горы Сочи весной?
Рассказываем, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер
Кофе, библиотека и умные камеры
13 апреля, 13:31 Партнерский
Кофе, библиотека и умные камеры
Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

Реклама на сайте