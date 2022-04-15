С 15 апреля на Кубани начнет улучшаться погода. Синоптики обещают теплые выходные
Синоптики обещают, что с 15 апреля в Краснодарском крае начнет ослабевать ветер. К выходным погода наладится
По данным краевого гидрометцентра, в пятницу на фоне повышенного атмосферного давления ожидается улучшение погоды, но местами еще сохранятся дожди и ветер. Ночью и утром по-прежнему вероятны заморозки.
К вечеру пятницы осадки утихнут и днем в субботу, 16 апреля, в крае практически полностью прекратятся дожди, а при южном направлении порывы ветра ослабнут до 12-14 м/с. На выходных температура воздуха в ночные часы по краю составит 3... 8°С тепла, местами возможны заморозки.
Температура воздуха продолжит повышаться 16 и 17 апреля. В субботу воздух по краю прогреется до 18°С, в воскресенье — до 23°С.
В Краснодаре, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в пятницу сохранится пасмурная погода, днем воздух прогреется до 14°С тепла. В субботу и воскресенье синоптики обещают солнечную погоду — до 18°С и 22°С тепла соответственно.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре 14 апреля сильный ветер повалил рекламный щит на человека.