С 15 апреля на Кубани начнет улучшаться погода. Синоптики обещают теплые выходные

Синоптики обещают, что с 15 апреля в Краснодарском крае начнет ослабевать ветер. К выходным погода наладится

По данным краевого гидрометцентра, в пятницу на фоне повышенного атмосферного давления ожидается улучшение погоды, но местами еще сохранятся дожди и ветер. Ночью и утром по-прежнему вероятны заморозки.

К вечеру пятницы осадки утихнут и днем в субботу, 16 апреля, в крае практически полностью прекратятся дожди, а при южном направлении порывы ветра ослабнут до 12-14 м/с. На выходных температура воздуха в ночные часы по краю составит 3... 8°С тепла, местами возможны заморозки.

Температура воздуха продолжит повышаться 16 и 17 апреля. В субботу воздух по краю прогреется до 18°С, в воскресенье — до 23°С.