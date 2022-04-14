Что ждет рынок курортной недвижимости в 2022 году. Комментарий эксперта

Гендиректор СК «Неометрия» и Alias Group Надежда Барачина рассказала о перспективах рынка курортной недвижимости Краснодарского края на пленарном заседании Всероссийского жилищного конгресса, который проходит в Сочи с 11 по 15 апреля

Надежда Барачина считает, что инвестиционная привлекательность курортной недвижимости в Краснодарском крае в 2022 году повысится. На это повлияет переориентация на внутренний рынок жилья с зарубежного, рост турпотока на Черноморское побережье и высокий спрос на качественные объекты размещения.

«Основной фактор — рост популярности Черноморского побережья. По мнению представителей ведущих туроператоров, нынешний туристический сезон снова, как и в 2020 году, пройдет под флагом внутреннего туризма. Поэтому курортная недвижимость Краснодарского края в 2022 году будет, безусловно, в приоритете — как из-за невозможности путешествовать в большинство стран мира, так и из-за сокращения инвестиций в зарубежную недвижимость», — отметила Надежда Барачина.

© Фото Игоря Грипаса

Поток туристов на курорты Кубани стабильно растет. В 2021 году был зафиксирован прирост на 39% по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам в 2022 году регион примет уже около 20 млн человек.

Еще один драйвер развития курортной недвижимости — господдержка. Существенную роль сыграет обнуление ставки НДС для гостиничного бизнеса, развитие туристической инфраструктуры и возобновление программы туристического кэшбека.

«Стоимость курортной недвижимости будет расти, в том числе за счет господдержки туристической отрасли и роста спроса со стороны населения, приезжающего на отдых. Доходность от сдачи в аренду курортной недвижимости в перспективе также будет только увеличиваться. С учетом этого недвижимость Черноморского побережья по-прежнему останется привлекательной для потенциальных инвесторов», — подчеркнула Надежда Барачина.

© Фото Игоря Грипаса

Основные тренды рынка курортной недвижимости в ближайшие годы — ESG-стандарты, благоустройство и инфраструктура в пешей доступности, умные решения, включая умный мониторинг. Но главным гарантом успеха станет сервис — именно поэтому СК «Неометрия» уделяет особое внимание вопросу обслуживания, а все проекты сопровождают собственные сервисные компании.