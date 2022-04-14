В Фестивальном микрорайоне Краснодара запретят стоянку транспорта на двух улицах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на двух улицах с мая больше не сможет останавливаться и парковаться транспорт

На улице Совхозной от Симиренко до Круговой и улице Круговой от Совхозной до Симиренко, 37/2 запретят стоянку и остановку транспорта. Правило начнет действовать с 6 мая.

В пресс-службе мэрии Краснодара уточнили, что такие меры приняли, потому что водители, которые оставляют машины вне парковочных мест, создают помеху движению.

Как писали Юга.ру, ранее стоянку и остановку транспорта в Краснодаре запретили на улице Брянской от Морской до Дальней.

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