В Фестивальном микрорайоне Краснодара запретят стоянку транспорта на двух улицах
В Краснодаре на двух улицах с мая больше не сможет останавливаться и парковаться транспорт
На улице Совхозной от Симиренко до Круговой и улице Круговой от Совхозной до Симиренко, 37/2 запретят стоянку и остановку транспорта. Правило начнет действовать с 6 мая.
В пресс-службе мэрии Краснодара уточнили, что такие меры приняли, потому что водители, которые оставляют машины вне парковочных мест, создают помеху движению.
Как писали Юга.ру, ранее стоянку и остановку транспорта в Краснодаре запретили на улице Брянской от Морской до Дальней.
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