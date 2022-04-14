В Адыгее досрочно реализуют программу переселения из аварийного жилья

В программу переселения из аварийного жилья в республике вошло 29 многоквартирных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. м, из которых уже переселили жителей с 3,3 тыс. кв. м

По сообщению Минстроя Адыгеи, программа переселения граждан из аварийного жилья рассчитана на 2019-2025 годы. В неё вошли многоквартирные дома, признанные аварийными с января 2012 года по январь 2017 года.

«Адыгея взяла на себя обязательства по досрочному завершению адресной программы переселения граждан из аварийного жилья в 2022 году. На эти цели региону из фонда содействия реформированию ЖКХ выделили 255 млн рублей. Всего в программу вошло 29 многоквартирных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. метров. Уже переселены жители с 3,3 тыс. кв. м аварийного жилья, осталось переселить — с 4,6 тыс. кв. м », — рассказала начальник производственно-технического отдела Минстроя Адыгеи Ольга Смирнова.

Сейчас правительство РФ готовит новую программу расселения граждан из аварийного жилья. В реестре аварийного жилфонда Адыгеи числится 67 многоквартирных домов общей площадью более 35 тыс. кв. м, признанных таковыми в период с 2017 по 2021 годы.

В 2021 году Адыгея вошла в топ-20 регионов России по качеству жизни в рейтинге АСИ. Один из ключевых его показателей — жилье.



Всего оценивались 10 направлений: жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела, а также медицина, образование, инклюзивность и равенство.