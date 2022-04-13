На трассе в районе Кропоткина ввели реверсивное движение

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На участке трассы Р-217 «Кавказ» около Кропоткина ввели реверсивное движение почти до конца ноября

В районе Кропоткина и моста через Кубани ввели реверсивное движение на участках 96-800 км— 97+600 км трассы Р-217 «Кавказ». Такой режим из-за ремонта действует до 22 ноября, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

За это время на участке планируют довести до нормативных параметров существующие примыкания к федеральной трассе, переустроить и отремонтировать водопропускные трубы, электроосвещение и локальные очистные сооружения. Схему временного движения можно посмотреть здесь.

Как писали Юга.ру, с 16 апреля на трассе М-4 «Дон» изменится движение около Краснодарского водохранилища. До 1 мая там буду менять деформационные швы перед шлюзами. 

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