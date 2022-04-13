В Краснодаре до конца недели сохранится дождливая погода

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 13 апреля температура воздуха не прогреется выше 13℃ днем и 9℃ — вечером. Скорость ветра составит 8-9 м/с. Возможен небольшой дождь во второй половине дня.



По данным краевого гидрометцентра, в остальной части края будет облачно с прояснениями. Местами дождь, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах ночью и в первую половину дня пройдут ливни с грозой, градом. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью днем 8…13°; в горах ночью и днем 0…+5°. На Черноморском побережье облачно. Временами дождь, ночью и утром местами сильный, гроза. Ветер юго-западный, западный 12-14 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, днем 8…13°.