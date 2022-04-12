Рассказываем, какие мероприятия пройдут в Краснодаре в День космонавтики

Юга.ру публикуют афишу, куда можно сходить 12 апреля в Краснодаре

В Краснодаре 12 апреля пройдут мастер-классы и различные акции. Посетить их можно будет онлайн и офлайн. Рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть.

Авиакосмическая площадка

С 11:00 до 13:00 перед Выставочным залом Боевой Славы по улице Береговой, 146 (парк 30-летия Победы) можно будет посмотреть выставку авиамоделирования Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, Краснодарского президентского кадетского училища и клубов города. А молодежь сможет посоревноваться в интеллектуальном квизе.

Еще на площадке выступят творческие коллективы города — группы «Вокальный ADRENALIN», ансамбль саксофонистов и ВИА «Кадеты», ансамбль народной песни «Родня», шоу-группа «Космос», а также пройдет выступление Почетного караула Краснодара — курсантов военных училищ, кадетов и воспитанников патриотических клубов.

Фотовыставка «Вверх!»

Молодые фотографы представят свои работы в 15:00 в Бургасском сквере (улица Ставропольская, 236). А в 18:00 там пройдет акция «Парад планет». В ее рамках проведут «Космическую зарядку» и танцевальный флешмоб.

Спортивно-оздоровительное мероприятие для детей «Школа космонавтов»

Праздник для детей пройдет в поселке Лазурном по улице Носаленко в Центре творчества и досуга в 12:00. Ребята будут состязаться в спортивных соревнованиях, сделают зарядку и познакомятся с космическими терминами.

Мастер-класс «Первым делом самолеты»

13 апреля в Пашковском городском Доме культуры по улице 1 Мая с 12:00 до 13:00 можно будет сделать самолет, используя технику оригами.

Также в городских парках пройдут онлайн-акции. В Чистяковской Роще, парке «Солнечный остров» и Городском Саду прочитают лекции в рамках онлайн-проекта «Обо всем». Посмотреть их можно будет на сайте парков или в их телеграм-канале.