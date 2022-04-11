Дочка Роснефти построила на Кубани новую установку подготовки газа

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  • © Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой «РН-Краснодарнефтегаз»
    © Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой «РН-Краснодарнефтегаз»

«РН-Краснодарнефтегаз» построил малогабаритную УПГ «Смоленская» на Смоленской и Ключевой месторождениях

Установка будет подготавливать газ с девяти месторождений до требуемых показателей качества для поставки жителям Краснодарского края. Ее проектная производительность — 70 млн куб. м газа в год.

  • © Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой «РН-Краснодарнефтегаз»
    © Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой «РН-Краснодарнефтегаз»

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Новая установка — заключительный объект целевой газовой программы «РН-Краснодарнефтегаз». Инвестиционаая газовая программа компании включает объекты системы сбора и подготовки газа на четырех группах месторождений. Она помогает снизить нагрузку на окружающую среду, рационально использовать попутный нефтяной газ (ПНГ) и улучшить экологическую обстановку в регионе.

Уровень рационального использования ПНГ на предприятии за 2021 год — более 97%, что на 4 % больше, чем в предыдущем году.

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