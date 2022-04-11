Дочка Роснефти построила на Кубани новую установку подготовки газа

«РН-Краснодарнефтегаз» построил малогабаритную УПГ «Смоленская» на Смоленской и Ключевой месторождениях

Установка будет подготавливать газ с девяти месторождений до требуемых показателей качества для поставки жителям Краснодарского края. Ее проектная производительность — 70 млн куб. м газа в год.

© Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой «РН-Краснодарнефтегаз»

Новая установка — заключительный объект целевой газовой программы «РН-Краснодарнефтегаз». Инвестиционаая газовая программа компании включает объекты системы сбора и подготовки газа на четырех группах месторождений. Она помогает снизить нагрузку на окружающую среду, рационально использовать попутный нефтяной газ (ПНГ) и улучшить экологическую обстановку в регионе.