В Краснодаре отключат светофор на пересечении улиц Бершанской и 1 Мая

На перекрестке улиц Бершанской и 1 Мая в Краснодаре временно отключат светофор

Из-за ремонта оборудования на участке он не будет работать с 10:00 11 апреля до 16:00 14 апреля. Департамент транспорта и дорожного хозяйства сообщил, что при необходимости организуют работу сотрудников ДПС, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Кроме того, с 11 по 15 апреля в рамках ремонта дороги отключат светофоры на перекрестке улиц Тюляева и Уральской.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара рассказали о планах по развитию Комсомольского микрорайона. В 2022 году планируется отремонтировать дорогу на улице Тюляева от Уральской до Сормовской.