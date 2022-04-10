В Новороссийске продлили отопительный сезон

Он должен был закончиться 9 апреля, исходя из среднеклиматических показаний, которые дают основания для отключения подачи тепла. Как рассказал мэр Андрей Кравченко в своем телеграм-канале, в ведомстве хотели воспользоваться этим и начать готовиться к новому отопительному сезону. Однако жители попросили не отключать городские котельные из-за холодной погоды.

Ранее 9 апреля на улице Дальней в Краснодаре прорвало трубу с горячей водой. Юга.ру составили для читателей подробную инструкцию о том, куда нужно звонить и писать, чтобы пожаловаться на нарушение.