В сочинском парке «Ривьера» восстановят розарий и создадут лабиринт из цветов

Об этом сообщили в муниципальном центре управления. По словам пресс-службы, в администрацию парка от жителей и гостей города регулярно поступали жалобы об увядающих цветах.

«Действительно, розарию на территории нашего парка более 100 лет. Сами розы уже преклонного возраста, от 15 до 50 лет. Многие виды цветов не адаптированы к климатическим условиям Сочи и, как следствие, поражены грибковыми заболеваниями. Кроме того, отсутствует автополив и источник воды», — рассказали в МЦУ.

Согласно проекту ландшафтного дизайна и озеленения, будет высажено более 5 тыс. роз 28 сортов, адаптированных к климату города, 6 тыс. кустов самшита и 1 тыс. кустов лаванды.

Планируется проложить 500 метров дренажных труб, внедрить две системы автополива: капельный и орошение. Для зоны «Сад ароматов» высадят семь самых ароматных сортов роз, привезенных из разных концов мира. Кроме того, появится единственный в России лабиринт из роз, высота цветов в котором будет достигать 180 см, фонтан и ротонда.