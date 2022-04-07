Глава Адыгеи поручил ускорить решение проблем в станице Кужорской
На совещании обсудили проблемные объекты Майкопского района и жалобы жителей
Жители станицы Кужорской Майкопского района ждут ремонта амбулатории, благоустройства территории школы и детского сада, парковой зоны, реконструкции дорог к социально значимым учреждениям, а также капремонта и оснащения местного ДК, создания модельной библиотеки.
Мурат Кумпилов уверен, что в ближайшее время проблемные объекты района включат в соответствующие нацпроекты и госпрограммы, чтобы привести их в надлежащее состояние.
«Многочисленные жалобы населения касались и качественного водоснабжения. Обратил внимание руководства района и министров, курирующих вопросы строительства и финансов, на недопустимость затягивания решения данного вопроса», — написал глава Адыгеи в своем телеграм-канале.