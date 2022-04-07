Глава Адыгеи поручил ускорить решение проблем в станице Кужорской

На совещании обсудили проблемные объекты Майкопского района и жалобы жителей

Жители станицы Кужорской Майкопского района ждут ремонта амбулатории, благоустройства территории школы и детского сада, парковой зоны, реконструкции дорог к социально значимым учреждениям, а также капремонта и оснащения местного ДК, создания модельной библиотеки.

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Мурат Кумпилов уверен, что в ближайшее время проблемные объекты района включат в соответствующие нацпроекты и госпрограммы, чтобы привести их в надлежащее состояние.