Глава Адыгеи поручил ускорить решение проблем в станице Кужорской

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

На совещании обсудили проблемные объекты Майкопского района и жалобы жителей

Жители станицы Кужорской Майкопского района ждут ремонта амбулатории, благоустройства территории школы и детского сада, парковой зоны, реконструкции дорог к социально значимым учреждениям, а также капремонта и оснащения местного ДК, создания модельной библиотеки.

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Мурат Кумпилов уверен, что в ближайшее время проблемные объекты района включат в соответствующие нацпроекты и госпрограммы, чтобы привести их в надлежащее состояние.

«Многочисленные жалобы населения касались и качественного водоснабжения. Обратил внимание руководства района и министров, курирующих вопросы строительства и финансов, на недопустимость затягивания решения данного вопроса», — написал глава Адыгеи в своем телеграм-канале.

Мурат Кумпилов

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