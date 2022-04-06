С 7 апреля между Сочи и Каиром появится прямое авиасообщение

С 7 апреля авиакомпания «Россия» начнет выполнять полеты из Сочи в Каир. Ранее в истории сочинского аэропорта такой маршрут не обслуживался

Рейсы в Каир из Сочи будут летать ежедневно на самолетах Sukhoi Superjet вместимостью 87 пассажиров. Из Сочи вылет запланирован на 22:30 с прилетом в Каир в 00:25. Время полета составит 2 часа 55 минут.

В обратном направлении самолеты будут вылетать в 1:25 (местное время, разница с GMT+3, по которому живет, в том числе, Краснодарский край, составляет 1 час) с прилетом в Сочи в 5:00 — время полета составит 2 часа 35 минут, сообщила пресс-слжуба ГК «Аэродинамика».