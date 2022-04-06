С 7 апреля между Сочи и Каиром появится прямое авиасообщение

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру
    © Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

С 7 апреля авиакомпания «Россия» начнет выполнять полеты из Сочи в Каир. Ранее в истории сочинского аэропорта такой маршрут не обслуживался

Рейсы в Каир из Сочи будут летать ежедневно на самолетах Sukhoi Superjet вместимостью 87 пассажиров. Из Сочи вылет запланирован на 22:30 с прилетом в Каир в 00:25. Время полета составит 2 часа 55 минут.

В обратном направлении самолеты будут вылетать в 1:25 (местное время, разница с GMT+3, по которому живет, в том числе, Краснодарский край, составляет 1 час) с прилетом в Сочи в 5:00 — время полета составит 2 часа 35 минут, сообщила пресс-слжуба ГК «Аэродинамика».

В Росавиации в свою очередь заявили, что режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 13 апреля. Сейчас ограничение действует в 11 российских аэропортах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону. Аэропорта для альтернативных маршрутов: Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Ранее Юга.ру писали, что  в аэропорту Сочи с 7 апреля стартует новая программа международных полетов. Рейсы в 6 государств по 17 направлениям будет выполнять авиакомпания «Россия».

Улететь можно будет в Турцию, Армению, Египет, Израиль, Казахстан и Узбекистан. Для этих маршрутов в Сочи будут базироваться 6 воздушных судов отечественного производства Sukhoi Superjet 100. В будущем их количество вырастет до 10.

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