Краснодарцы пожаловались, что в Фестивальном микрорайне перегородили дорогу бетонным блоком

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В Фестивальном микрорайоне Краснодара перегородили улицу бетонным блоком

В телеграм-канале «Фестивальный Краснодар» утром 4 апреля написали, что проезд с улицы Совхозной на Круговую перекрыли бетонным блоком. Люди возмутились, что теперь на этом участке нельзя проехать на автомобиле.

На опубликованных фото видно, что после бетонного блока нет асфальта, дорога неровная и в ямах.

В пресс-службе мэрии ответили, что проезд перекрыли специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства. На этом участке будут укладывать асфальт, работы обещают начать в среду.

Как писали Юга.ру, 3 апреля в Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко упал столб со светофором и дорожными знаками. По словам сотрудника ЕДДС, 5 апреля светофор не включат.

Краснодар Ремонт дорог

Новости

Краснодарцы могут выбрать сквер для благоустройства в 2023 году. В голосовании участвуют четыре территории
Краснодарцы пожаловались, что в Фестивальном микрорайне перегородили дорогу бетонным блоком
Жители Кубани стали просить досрочно отключить отопление. Но власти этого делать не планируют
В сочинском нацпарке зацвела сакура
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Предложение» по Чехову
В Краснодаре из-за ремонта изменится маршрут трамвая № 5

Лента новостей

Реклама на сайте