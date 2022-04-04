Краснодарцы пожаловались, что в Фестивальном микрорайне перегородили дорогу бетонным блоком

В телеграм-канале «Фестивальный Краснодар» утром 4 апреля написали, что проезд с улицы Совхозной на Круговую перекрыли бетонным блоком. Люди возмутились, что теперь на этом участке нельзя проехать на автомобиле.

На опубликованных фото видно, что после бетонного блока нет асфальта, дорога неровная и в ямах.