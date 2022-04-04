Краснодарцы пожаловались, что в Фестивальном микрорайне перегородили дорогу бетонным блоком
В Фестивальном микрорайоне Краснодара перегородили улицу бетонным блоком
В телеграм-канале «Фестивальный Краснодар» утром 4 апреля написали, что проезд с улицы Совхозной на Круговую перекрыли бетонным блоком. Люди возмутились, что теперь на этом участке нельзя проехать на автомобиле.
На опубликованных фото видно, что после бетонного блока нет асфальта, дорога неровная и в ямах.
В пресс-службе мэрии ответили, что проезд перекрыли специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства. На этом участке будут укладывать асфальт, работы обещают начать в среду.
Как писали Юга.ру, 3 апреля в Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко упал столб со светофором и дорожными знаками. По словам сотрудника ЕДДС, 5 апреля светофор не включат.