Уникальную олимпийскую коллекцию на курорте «Роза Хутор» увидели больше 2 тыс. человек

Выставку «История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина» посетили более 2 тыс. человек, а видеоролик с экспонатами набрал свыше 280 тыс. просмотров в Пекине

Она была приурочена к проведению XXIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине, а также к 8-й годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи. Экспозиция состояла из олимпийских артефактов коллекции основателя компании «Интеррос», благотворителя и мецената Владимира Потанина.

Выставку посетили свыше 2 тыс. жителей и гостей Сочи. Они увидели более 100 экспонатов — подлинных наградных, памятных медалей и других артефактов всех зимних Олимпийских игр, начиная с первых соревнований, прошедших в Шамони (Франция) в 1924 году.

Олимпийской коллекцией Владимира Потанина управляет Российский международный олимпийский университет (РМОУ). «Мы очень довольны результатами выставки. Наш университет — проводник ценностей олимпизма, поэтому важность экспозиции олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина невозможно переоценить. Благодаря нашим партнерам из компаний «Интеррос» и «Роза Хутор», а также администрации Сочи мы смогли соединить в одном месте экспонаты со столетней историей и благодарную заинтересованную аудиторию, особенно подрастающее поколение», — отметил ректор РМОУ Лев Белоусов.

При содействии администрации Сочи, курорта «Роза Хутор» и РМОУ экспозицию увидели более 650 школьников из 17 образовательных учреждений города, которые наиболее эмоционально поделились своими впечатлениями в книге отзывов. «Отличная выставка, много открытий и очень важной информации. Рады были узнать столько нового о спорте и об олимпийском движении в мире и в нашей стране», — написали ученики гимназии № 8.

«Спасибо за возможность прикоснуться к большой истории спорта, мужества и почувствовать большую гордость за свою страну», — поблагодарили в отзыве ученики МОБУ СОШ № 24.

Участники и гости XXIV Олимпийских и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине ознакомились с артефактами «зимней» коллекции Владимира Потанина онлайн. Выставка прошла под девизом «История спорта в наградах и артефактах. Взгляни на награды, прикоснись к истории побед!».