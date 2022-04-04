В Краснодаре снова похолодает, а на Кубани пройдут дожди

Синоптики предупредили, что неделя на Кубани начнется с дождей и сильного ветра

Утром 4 апреля в Краснодаре 11 °С, облачно, без осадков. Во второй половине дня температура поднимется до 12 °С и пройдет дождь. По данным сервиса «Яндекс.Погода», будет дуть ветер со скоростью 6-8 м/с, с порывами до 17 м/с.

Синоптики обещают, что до пятницы в Краснодаре дождей больше не будет. Температура воздуха составит 12-14 °С, а в четверг — 19 °С.

По данным синоптиков Краснодарского гидрометцентра, по краю 4 апреля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

В отдельных районах сильный дождь, местами ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 м/с, в отдельных районах до 23-28 м/с. Температура днем составит 8…13 °С, в горах — 0…5 °С. В Кропоткине и Тимашевске будет 10-11 °С, а в Армавире до 13 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 9…14°. В Сочи будет 9 °С, в Новороссийске и Геленджике — 10 °С.

В ближайшие несколько дней на Кубани ожидаются дожди, потому что территория края находится под влиянием холодного фронта. Температура воздуха будет держаться на уровне 13-18 °С. На Черноморском побережье без существенных осадков. Температура воздуха составит 10-15 °С.