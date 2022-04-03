В Приморско-Ахтарске начал работу новый светомузыкальный фонтан

Краснодарский край

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  • Открытие нового фонтана в Приморско-Ахтарске, 2 апреля 2022 г. © Пресс-служба администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    Открытие нового фонтана в Приморско-Ахтарске, 2 апреля 2022 г. © Пресс-служба администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

На главной площади Приморско-Ахтарска 2 апреля впервые включили новый фонтан — он плоскостной и светомузыкальный

2 апреля в Приморско-Ахтарске торжественно открыли новый фонтан. Его смонтировали на площади перед районным Дворцом культуры в конце 2021 года. Фонтан оснащен динамической подсветкой и оборудованием для воспроизведения музыки. Чаши у него нет — струи бьют непосредственно из плоского покрытия, что, по заверению пресс-службы администрации Краснодарского края, «позволяет трансформировать территорию городской площади» и «использовать ее как общее пространство при отключении фонтана».

На церемонии торжественного открытия глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко отдельно подчеркнул, что «район стал первым муниципалитетом в крае, где официально открыт сезон фонтанов».

Напомним, что на днях строительство фонтана началось в станице Тбилисской.

А в Краснодаре все городские фонтаны планируют запустить 29 апреля.

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