В Адыгее устраняют последствия шквалистого ветра

Адыгея

Распечатать

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачу устранить последствия непогоды до конца недели

В ходе заседания кабинета министров республики и.о. премьер-министра Анзаур Керашев заслушал отчет председателя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вячеслава Лотакова об устранении последствий непогоды.

В результате шквалистого усиления ветра 27 марта 2022 года на территории Адыгеи произошли многочисленные повреждения кровли и обрывы проводов. Наибольший ущерб зафиксирован в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Кошехабльском и Красногвардейском районах.

Также пострадали крыши на нескольких социальных объектах: в гимназии № 5, крыша котельной детсада № 20 в Майкопе, Дом культуры и три школы в Гиагинском районе, детский сад в станице Курджипской Майкопского района. Учащиеся гимназии № 5 временно переведены на дистанционное обучение.

Идет подсчет нанесенного стихией ущерба, параллельно ведется работа по устранению разрушений. Для этого привлекаются фирмы-застройщики и муниципалитеты. Стоит задача полностью восстановить электричество.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи провел заседание комиссии по борьбе с наркотиками.

Мурат Кумпилов Погода

Новости

«Все не как все». В Краснодаре запустили подкаст, который ведут люди с аутизмом
Армянская авиакомпания начала регулярные рейсы из Еревана в Сочи и обратно
В Сочи сделают новый пляж. За железнодорожным вокзалом Адлера
В Краснодаре в кино покажут золотую классику советского кинематографа
Замначальника ОВД Сочи отстранили от работы из-за подозрений в получении взяток
Роскомнадзор заблокировал краснодарское СМИ «Свободные Медиа»

Лента новостей

Реклама на сайте