В Адыгее устраняют последствия шквалистого ветра

В ходе заседания кабинета министров республики и.о. премьер-министра Анзаур Керашев заслушал отчет председателя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вячеслава Лотакова об устранении последствий непогоды.



В результате шквалистого усиления ветра 27 марта 2022 года на территории Адыгеи произошли многочисленные повреждения кровли и обрывы проводов. Наибольший ущерб зафиксирован в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Кошехабльском и Красногвардейском районах.



Также пострадали крыши на нескольких социальных объектах: в гимназии № 5, крыша котельной детсада № 20 в Майкопе, Дом культуры и три школы в Гиагинском районе, детский сад в станице Курджипской Майкопского района. Учащиеся гимназии № 5 временно переведены на дистанционное обучение.



Идет подсчет нанесенного стихией ущерба, параллельно ведется работа по устранению разрушений. Для этого привлекаются фирмы-застройщики и муниципалитеты. Стоит задача полностью восстановить электричество.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи провел заседание комиссии по борьбе с наркотиками.