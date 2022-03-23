На сайте краснодарского «Водоканала» появилась возможность сообщить об открытом люке

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский «Водоканал» сделал новый инструмент для жалоб на открытые люки в городе. Теперь для этого не надо звонить на горячую линию, но придется заполнить специальную форму

Пресс-служба мэрии Краснодара 23 марта сообщила, что теперь горожане могут сообщить об открытых люках на дорогах и улицах с помощью специальной формы на сайте краснодарского «Водоканала».

Чтобы пожаловаться на люк или его отсутствие, нужно перейти по ссылке, указать имя, контактные данные, выбрать место, где нет люка (тротуар или дорога), и отметить адрес на карте (либо ввести вручную). К жалобе можно прикрепить фотографию колодца без люка.

Альтернативный вариант — звонок в диспетчерскую службу или на горячую линию «Водоканала» — остался. Номера телефонов для жалоб: 220-28-38, 217-03-33, 8-800-200-36-46.

Ранее Юга.ру писали, что в сентябре 2021 года в Краснодаре школьница провалилась в открытый люк, которого не было видно из-за лужи. До этого шестилетний ребенок провалился в открытый люк на улице Генерала Трошева. В 2020 году на улице Невкипелого девушка упала в открытый люк, когда выходила из машины. В 2019 году двухлетняя девочка также провалилась в открытый люк на улице Дзержинского.

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