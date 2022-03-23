На сайте краснодарского «Водоканала» появилась возможность сообщить об открытом люке

Краснодарский «Водоканал» сделал новый инструмент для жалоб на открытые люки в городе. Теперь для этого не надо звонить на горячую линию, но придется заполнить специальную форму

Пресс-служба мэрии Краснодара 23 марта сообщила, что теперь горожане могут сообщить об открытых люках на дорогах и улицах с помощью специальной формы на сайте краснодарского «Водоканала».

Чтобы пожаловаться на люк или его отсутствие, нужно перейти по ссылке, указать имя, контактные данные, выбрать место, где нет люка (тротуар или дорога), и отметить адрес на карте (либо ввести вручную). К жалобе можно прикрепить фотографию колодца без люка.