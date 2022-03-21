Краснодар ждет солнечная неделя с морозными ночами, на Кубани сохранится ветреная погода

Первый рабочий день недели в Краснодарском крае будет холодным и солнечным

В Краснодаре утром 21 марта +5 °С . Днем воздух прогреется до 7-9 °С, а к вечеру похолодает до +1 °С. Также по данным сервиса «Яндекс.Погода» порывы ветра составят 5-10 м/с, к вечеру они усилятся до 13 м/с.

В среду, 23 марта, вохдух в краевой столице прогреется до 12 °С. Начиная с четверга в Краснодаре будет пасмурная погода, но без осадков. Температура воздуха 8-11 °С.

В краснодарском гидрометцентре обещают в крае переменную облачность, без существенных осадков. В горах пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, вечером в отдельных районах 15-20 м/с. Температура воздуха 4-9 °С, в южной части местами до 12 °С. Ночью на Кубани похолодает от -1...-6 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на участке Анапа-Геленджик ночью 20-25 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха 3-8 °С.

Синоптики рассказали, что сейчас погода над территорией Кубани формируется под властью южной периферии обширного антициклона. На небе наблюдается переменная облачность, но осадков не будет всю неделю. Последующие двое суток в крае будет держаться температура 5-10 °С, на Черноморском побережье 7-12 °С, но ночью стоблик термометра опустится до -6 °С.