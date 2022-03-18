Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 18-20 марта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Выходные на Кубани будут холодными и ветреными

В пятницу, 18 марта, в Краснодаре днем ожидается до +2 °С, ночью похолодает до -2 °С. По данным сервиса «Яндекс.погода», с 13:00 до 15:00 будет идти слабый снег, ветер 6-7 м/с.

По краю переменная облачность. Местами мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха  -3…+2 °С, в горах будет -3…-8 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске — до 23 м/с. Температура воздуха составит -4…+1 °С, в Туапсинском районе — 1…6 °С.

В субботу в Краснодаре облачно, днем до +3 °С, без осадков. Ночью температура опустится до -1 °С. В воскресенье воздух прогреется до +5 °С, будет солнечно, ветер 6-8 м/с. 

Синоптики Краснодарского гидрометцентра обещают 19-20 марта в крае облачную погоду, местами будет идти мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…-8 °С, в юго-восточных предгорных районах ожидается -6…-11 °С. Температура воздуха днем в субботу будет -2…+3 °С, в воскресенье — 0…+5 °С, в юго-восточных предгорных районах — -2…+3 °С.

На Черноморском побережье в выходные дни будет переменная облачность, без существенных осадков. Местами в Туапсинском районе мокрый снег,  днем с дождем. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами 15-20 м/с, в Новороссийске порывы 21-26 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3…-8 °С, в Туапсинском районе ожидается 0…-5 °С. Температура воздуха днем будет -1…+4 °С, в Туапсинском районе — 3…8 °С.

Погода

Новости

В Сочи у самолета перед вылетом загорелся двигатель
Улицу Красную в Краснодаре вновь будут перекрывать на выходные
В следственном изоляторе Краснодара умер мужчина, застреливший двух приставов
В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Рембрандта и Вермеера
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 18-20 марта
На Кубани снова продлили закрытие аэропортов

Лента новостей

В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте
Вчера, 16:48
В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте
Краткий репортаж из шести ТЦ
«Дни частных кинотеатров сочтены»
15 марта, 11:35
«Дни частных кинотеатров сочтены»
Поговорили о будущем киноиндустрии в России
Что вы купили с запасом в связи с повышением цен?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте