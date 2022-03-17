«Мы тут спасаем человеческие жизни». Кубанская журналистка и блогерша ответила чиновнику на призыв идти работать уборщиком

Софья Королева из Москвы ответила мэру Тимашевска Николаю Панину, который приглашал оставшихся без заработка блогеров на работу уборщиками

С чего все началось. 15 марта Юга.ру писали , что глава Тимашевска Николай Панин обратился к блогерам, которые могли потерять заработок после прекращения работы инстаграм в России. Чиновник предложил устроиться на работу уборщиками или разнорабочими. Ролик с обращением он опубликовал в своем аккаунте в телеграм . Юга.ру связались с мэром Тимашевска, он подтвердил, что это обращение не шутка.

Что теперь. Обращение мэра подхватили федеральные СМИ и крупные паблики в телеграм, чем вызвали неоднозначную реакцию общественности.

Накануне блогерша и журналистка Софья Королева опубликовала ответное обращение к мэру Тимашевска — уже от блогеров. Она пишет, что родилась в Краснодаре и несколько лет работала шеф-редактором на телеканале «Кубань 24». Сейчас она перебралась в Москву, снимает кино и ведет свой блог.

«В своем обращении вы не скрываете удовлетворения от того, что социальную сеть Instagram заблокировали в России. Но, боюсь, вы не понимаете, что это значит для отдельных людей», — пишет Софья Королева.

По ее словам, инстаграм в России был важной частью ведения малого и среднего бизнеса, а также помогал распространять социальные ролики и помогать семьям, в том числе, с тяжело больными детьми.

«Я хочу обратить внимание на другую важную проблему. Дело в том, что помимо своей блогерской «никчемной» деятельности мы тут немного спасаем человеческие жизни. Собираем деньги на лечение деткам, которых государство лечить не может по разным причинам», — написала девушка.