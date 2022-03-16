На Кубани снова пошел снег

В Краснодаре 16 марта утром -3 °С. Днем воздух прогреется до +1 °С, а ночью температура снова опустится до -3 °С. По данным сервиса «Яндекс.погода», будет переменная облачность и небольшой ветер — 2-3 м/с.

Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что в крае будет облачно, с прояснениями. Местами мокрый снег и снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит -2…+3 °С, в горах будет -2…-7 °С. В Тихорецке, Кропоткине и Армавире днем до -4 °С и облачно.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями, днем пройдет мокрый снег и снег. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке Анапа — Геленджик 15-17 м/с. Температура воздуха днем будет -3…+2 °С, на участке Джубга — Магри прогреется до 2…7 °С. В Сочи снег пройдет только с утра, в Анапе и Геленджике солнечно. В Новороссийске и Туапсе день тоже будет ясным.

Также синоптики отметили, что такая погода сохранится на ближайшие несколько дней. Существенных изменений пока не ожидается.