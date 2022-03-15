В Краснодаре в 2022 году снесут 14 аварийных многоквартирных домов. Они уже расселены

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 марта пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что власти города планируют снести 14 многоквартирных домов, признанных аварийными. О дальнейших планах на эти участки пока не сообщается

По словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, все дома являются муниципальными объектами. Примерная стоимость сноса зданий — более 30 млн рублей. Речь идет о домах на улицах:

  • Гимназической;
  • Базовской;
  • Строителей;
  • Енисейской;
  • Буденного;
  • Гоголя;
  • Седина;
  • Фрунзе;
  • Красноармейской;
  • Комсомольской;
  • Дзержинского.

Чиновники уже подготовили проекты сноса по домам на улицах Гимназической, Базовской, Енисейской и Строителей. Дальше проведут конкурс на определение подрядчика, который выполнит работы.

Разработка проектов по сносу других объектов на улицах Буденного, Гоголя, Седина, Строителей и Фрунзе, по словам чиновников, завершится в марте. Из бюджета планируют выделить около 13 млн для их демонтажа.

Четыре дома на улицах Красноармейской, Комсомольской и Дзержинского отключили от инженерных сетей (эти объекты последними поступили в работу). В дальнейшем для сноса домов определят подрядчика.

О том, что появится на освободившихся участках, пока не сообщается. В мэрии города уточнили, что все дома уже расселены.

Ранее Юга.ру писали, что в Прикубанском округе Краснодара решили снести детсад и построить новый.

Андрей Алексеенко Жилье Краснодар Строительство Чиновники

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