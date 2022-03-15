В Краснодаре в 2022 году снесут 14 аварийных многоквартирных домов. Они уже расселены
14 марта пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что власти города планируют снести 14 многоквартирных домов, признанных аварийными. О дальнейших планах на эти участки пока не сообщается
По словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, все дома являются муниципальными объектами. Примерная стоимость сноса зданий — более 30 млн рублей. Речь идет о домах на улицах:
- Гимназической;
- Базовской;
- Строителей;
- Енисейской;
- Буденного;
- Гоголя;
- Седина;
- Фрунзе;
- Красноармейской;
- Комсомольской;
- Дзержинского.
Чиновники уже подготовили проекты сноса по домам на улицах Гимназической, Базовской, Енисейской и Строителей. Дальше проведут конкурс на определение подрядчика, который выполнит работы.
Разработка проектов по сносу других объектов на улицах Буденного, Гоголя, Седина, Строителей и Фрунзе, по словам чиновников, завершится в марте. Из бюджета планируют выделить около 13 млн для их демонтажа.
Четыре дома на улицах Красноармейской, Комсомольской и Дзержинского отключили от инженерных сетей (эти объекты последними поступили в работу). В дальнейшем для сноса домов определят подрядчика.
О том, что появится на освободившихся участках, пока не сообщается. В мэрии города уточнили, что все дома уже расселены.
Ранее Юга.ру писали, что в Прикубанском округе Краснодара решили снести детсад и построить новый.