В Сочи бывший полицейский получил восемь лет колонии за вымогательство 300 тыс. рублей

14 марта в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что в Сочи осудили бывшего полицейского который требовал 300 тыс. рублей у местного жителя

По данным суда, в марте 2019 года начальник адлерского отдела по контролю за оборотом наркотиков потребовал 300 тыс. рублей у местного жителя. Полицейский сказал, что за эту сумму он закроет глаза на преступление, связанное с оборотом наркотиков. Спустя несколько дней полицейского задержали во время передачи взятки.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение бездействия в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, совершенное в крупном размере» и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Во время суда он не признал вину и обжаловал приговор. Однако суд вышестоящей инстанции оставил приговор без изменений. После этого бывшего полицейского взяли под стражу в зале суда.