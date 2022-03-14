Рабочая неделя на Кубани начнется с солнечной и прохладной погоды

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 14 марта

По данным сервиса «Яндекс.погода», в Краснодаре в понедельник утром -2 °С, днем воздух прогреется до +3 °С, а вечером снова упадет до -1…-3 °С.

По краю синоптики Краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность. Днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха составит 1…6 °С, в юго-восточных предгорных районах будет -1…+4 °С. В горах ожидается -7…-12 °С, днем — -3…+2 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-5 °С, днем будет 3…8 °С.