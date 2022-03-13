Из-за ремонта в Сочи перекрыли улицу Пятигорскую и отключили воду для 1,5 тыс. жителей
В Хостинском районе Сочи 13 марта «Водоканал» начал ремонт магистральных водоводов
Из-за ремонта подачу воды будут ограничивать на улицах Земнухова, Лизы Чайкиной, Молодогвардейской, Тюленина, Громовой, Пятигорской, Шевцовой и Кошевого. Для земляных работ полностью перекрыто движение машин по улице Пятигорской от дома 17 до 17/56. Завершить ремонт намерены до вечера 13 марта.
В то же время сотрудники «Водоканала» ремонтируют магистральный водовод по проспекту Курортный, 98/18. Отключение воды затронет только этот дом. Завершить работы планируют до 18:00 13 марта.
11 марта, 11:05Крематорий или лучший ЗАГС на Кубани?
Рассказываем, почему жители Анапы недовольны зданием, которое строили 4 года