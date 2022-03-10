Клиника Екатерининская собрала более 1,3 млн рублей для детей с нарушениями слуха

Сумма перечислена в благотворительный фонд «Анастасия» для оказания помощи детям с нарушениями слуха.

Сбор средств проекта «Поможем услышать» проходил в течение февраля во всех филиалах Клиники Екатерининская. Участие в нем приняли пациенты, записавшиеся на любой консультативный прием, лечение или процедуру. 15 рублей от стоимости приема пациента клиника направляла на счет фонда, стоимость услуги для пациента при этом не менялась.

Подопечные фонда «Анастасия» нуждаются в трех основных видах помощи: оплата операции, реабилитация и покупка слуховых аппаратов.



«Собраны 1,3 млн рублей — это серьезный вклад в важную работу, которую проводит фонд «Анастасия» в части лечения и реабилитации своих подопечных. Мы благодарим всех пациентов Клиники Екатерининская — это стало возможным благодаря вам. Средства уже перечислены в благотворительный фонд, и по мере оказания помощи детям мы будем рассказывать об этом на сайте проекта, а также в социальных сетях Клиники»,— отметил заместитель гендиректора Клиники Екатерининская Вадим Лаптев.

«Благодаря чуткости и отклику пациентов и сотрудников Клиники Екатерининская подопечные получат шанс на восстановление слуха — реальный результат проекта. Не менее важно и то, что все больше людей узнают о трудностях, с которыми сталкиваются дети с особенностями здоровья. Ведь привлекать внимание окружающих и по-настоящему интегрировать ребят в общество — наши постоянные задачи», — заявила президент благотворительного фонда Анастасия Шамара.